Минулого року до Охматдиту надійшло з гострим медикаментозним отруєнням майже 100 юних самогубців, які вирішили вкоротити собі віку за допомогою пігулок.

Наприкінці року 17-річна жителька Київської області надійшла у відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій.

Вона намагалася скоїти самогубство, з’ївши жменю пігулок. У пацієнтки був діагностований важкий токсичний гепатит та печінкова недостатність.

– Дівчину одразу ж підключили до апарату штучної печінки, бо власний орган практично перестав працювати. Подібні пацієнти мають великі летальні ризики. Лікарі боролися за життя дівчинки, застосовували чимало сучасних методик лікування, — зазначив завідувач відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій Олександр Олександрович Урін.

Окрім гепатиту у дівчини діагностували тяжку токсичну енцефалопатію. Деякий час пацієнтка навіть впадала у кому. Її рятувала мультидисциплінарна команда Охматдиту: гематологи, інфекціоністи, неврологи, травматологи, офтальмологи, ендокринологи, психологи та лабораторна служба лікарні.

Після інтенсивного тритижневого лікування у стінах Охматдиту від тяжкого отруєння з токсичним ураженням печінки, дівчину чекає тривала реабілітація. Основні показники печінки вже майже прийшли до норми. Тепер потрібні постійна дієта та прийом ліків, що дасть шанс на відновлення печінки та повноцінне життя.

Світовий досвід свідчить, що у багатьох подібних пацієнтів такі випадки завершуються летально, а в кращому випадку розвитком цирозу та потребою в пересадці печінки.

Минулого року до лікарні надійшло близько 100 пацієнтів, які намагалися скоїти самогубство, наковтавшись пігулок. Більша частина цих дітей віком від 11 до 18 років.

Страшна статистика постійно збільшується. Тож батькам потрібно уважніше ставитися до своїх дітей, розмовляти з малечею та підлітками, а при першій потребі звертатися по допомогу до фахівців.

Джерело: Охматдит