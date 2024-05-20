За даними експертів Міністерства охорони здоров’я України, кількість українців, які захворіли на грип, ГРВІ та Covid-19 минулого тижня, продовжує знижуватися порівняно з попереднім тижнем.

– У період із 6 до 12 травня захворіли 107 496 українців, із них 66 395 – діти. До лікарень госпіталізували 202 пацієнтів з підтвердженим Covid-19, у т. ч. 30 дітей. Зареєстровано сім летальних випадків, – ідеться в повідомленні.

Статистика епідсезону

У МОЗ також повідомили, що впродовж епідсезону 2023-2024 років, на ГРВІ, грип та Covid-19 перехворіли понад 4,5 млн українців. Це на 38% менше за епідемічний поріг, розрахований для України.

У повідомленні відомства наголошується, що за поточний епідемічний сезон (із 2 жовтня 2023 року до 12 травня 2024 року) зафіксовано 157 417 випадків захворювання на Covid-19.

Кількість померлих від грипу, Covid-19 та ГРВІ становила 1 028 осіб: 82 випадки внаслідок ускладнень грипу та 946 випадків серед людей із позитивним результатом тесту на Covid-19.

Вакцина проти Covid-19

У МОЗ нагадали, що наразі в усіх областях доступна Омікрон-специфічна вакцина проти Covid-19.

Вакцинація – безоплатна, зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті щеплення.

Інформацію про найближчі пункти вакцинації, їхні адреси та графік роботи можна дізнатися, зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.