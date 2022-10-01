Ізраїльські нанотехнології можуть зменшити побічні ефекти хіміотерапії, повідомляють вчені.

Винахід із точним дозуванням забезпечує потрапляння ліків лише на уражені клітини, а не на все тіло, вже протестовано на мишах. Винахідники також націлились на хіміотерапію та інші методи лікування.

Вчені кажуть, що нова ізраїльська технологія може різко зменшити побічні ефекти лікування раку, включаючи хіміотерапію, зробивши можливим точне дозування ліків, які в даний час вводять у все тіло.

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Винахід також може відновити численні методи лікування, які сьогодні вважаються небезпечними, і дозволить лікарям збільшити дози деяких існуючих ліків, припускає команда з Техніон-Ізраїльського технологічного інституту в нещодавно рецензованому дослідженні.

Основним напрямком дослідження є препаратами, які блокують фактори росту, що викликають ракові клітини.

Частинки, звані наноносіями, що доставляють ліки в потрібне місце сумісні з обмеженим набором ліків. Команда біомедичних інженерів Technion стверджує, що винайшла новий наноносій, випробувала його в лабораторних умовах і на мишах і дійшла висновку, що, ймовірно, нанодозування стане можливим для багатьох ліків.

– Новий наноносій фактично дозволив нам успішно лікувати мишей ліками, які зазвичай не можна використовувати через сильні побічні ефекти, — сказав професор Йосі Шамай.

Його команда давала мишам траметиніб, препарат, який сьогодні можна використовувати лише для пацієнтів з меланомою та в невеликих дозах через його токсичність. У мишей, які отримували його через цільову доставку наноносіїв, пухлини зменшувалися.

Лабораторія Шамая винайшла частинку за допомогою незвичайного процесу. Сам він побудував робота та запрограмував його на тестування різних комбінацій матеріалів після об’єднання їх за допомогою різних хімічних реакцій.

– Зробивши великий крок у роботизованій хімії, ми відкрили нові можливості для ліків, — пояснив Шамай.

Наразі більшість ліків потрібно вводити перорально або ін’єкційно. Це означає, що 99% препарату потрапляє до здорових клітин і менше 1% – до пухлини.

– Цей новий матеріал дозволяє нам дуже точно доставляти ліки до солідних пухлин. Побічні ефекти, які є результатом потрапляння препарату в інші частини організму, можна значно зменшити.

Вчені кажуть, що нова ізраїльська технологія може різко зменшити побічні ефекти лікування раку, включаючи хіміотерапію, зробивши можливим точне дозування ліків, які в даний час вводять у все тіло.

Джерело: Тimesofisrael