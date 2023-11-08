В Україні підтверджено 1 301 напад на систему охорони здоров’я. Про це розповів очільник офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

– ВООЗ верифікувала 1 301 напад на систему охорони здоров’я, – каже Ярно Хабіхт.

Атаки на систему охорони здоров’я України

Хабіхт зазначає, що це неприйнятно, напади завдають шкоди на всіх рівнях – від первинної ланки до стаціонарів.

– Ба більше, через ці напади ми також втратили деяких наших колег лікарів і медсестер, – наголосив керівник офісу ВООЗ в Україні.

Хабіхт пояснює, що після кожного нападу на систему охорони здоров’я потрібно дедалі більше фінансових ресурсів для її відновлення.

Зараз дивляться

Щоб повністю відновити систему охорони здоров’я за перший рік війни, потрібно кілька мільярдів доларів.

Попри всі атаки зараз функціонують 96% закладів охорони здоров’я на підконтрольній території України.

Фото: Олександр Прокудін