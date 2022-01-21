Наприкінці січня 2022 року в київському метро з’являться спеціально оформлені вагони з інформацією щодо профілактики цукрового діабету.

В одних вагонах пасажири дізнаються про здорові звички, які попереджають появу хвороби. В інших, навпаки, наочна агітація розповість про згубні нахили, які провокують розвиток патології.

Таким чином, по дорозі на роботу або додому кияни та гості столиці побачать на інформаційних постерах, як ефективно знизити ризики виникнення цукрового діабету II типу. Наприклад, як правильно харчуватися, займатися спортом і регулярно перевіряти рівень цукру в крові.

– Київський метрополітен щодня перевозить сотні тисяч пасажирів, тому більше людей зможуть звірити свої звички харчування, фізичної активності, способу життя і зрозуміти, якими можуть бути наслідки такої поведінки, – зазначила заступник голови КМДА Ганна Старостенко.

Згідно зі статисткою, близько 1,2 млн українців мають діагностований цукровий діабет, проте вдвічі більше людей ще не знають про своє захворювання. У світі кількість хворих на діабет постійно зростає. Дві третини людей з діабетом живуть у містах.

У Києві на кінець 2021 року зареєстровано 84 тис. хворих на цукровий діабет, майже 16,5 тис. з них – інсулінозалежні.

Фото: kyivcity.gov.ua