Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Нарколабораторія в дитячому садку Нью-Йорка: померла однорічна дитина, трьох госпіталізовано

17 Вересня 2023, 11:29
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
поліція
Джерело: Pexels

За даними влади Нью-Йорка, однорічний хлопчик помер і троє дітей госпіталізовані після того, як працівники служби екстреної допомоги виявили в дитячому садку обладнання для підпільного виробництва наркотиків.

У поліції заявили, що розслідують можливість того, що і мертва дитина, і госпіталізовані діти піддавалися впливу будь-якого опіоїду протягом тривалого періоду часу.

Поліцейські дізналися про НП у дитячому садку Divino Niño близько 14.40 за місцевим часом. Їм повідомили, що деяких дітей після денного сну не вдалося розбудити.

Зараз дивляться
Читайте також:
барбекюВ Яремче з харчовим отруєнням госпіталізовано сімох дітей і двох дорослих: спалах розслідується

Співробітники пожежної служби перевірили повітря на наявність небезпек для довкілля, таких як чадний газ, але не виявили жодних доказів цього.

Потім слідчі отримали ордер на обшук дитячого садка і виявили так званий кілограмовий прес, який зазвичай використовують торговці наркотиками під час пакування великих партій.

Міський судмедексперт має провести розтин загиблої дитини, щоб визначити причину її смерті. У дітей, які вижили, візьмуть сечу і кров, щоб зрозуміти, впливу якої речовини вони зазнали.

Тим часом у листопаді 2021 року від отруєння фентанілом і героїном померла 10-місячна онука письменника Пола Остера. Влада звинуватила батька дитини в ненавмисному вбивстві, і він помер від передозування наркотиків, поки справу розглядали в суді.

Джерело
NYT
Теги
Дитячий садок Наркотики Нью-Йорк Отруєння
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь