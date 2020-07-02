Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна фактично перемогла коронавірус.

На його думку, система охорони здоров’я країни вистояла, “але ми не знижуємо градус боротьби, хоча вже сьогодні можна сказати – ми перемогли”.

Він вважає, що Білорусь у боротьбі з пандемією проявила політичну розсудливість та народну мудрість.

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– Після остаточної перемоги над Covid-19 обов’язково окремо зустрінемося з нашими лікарями, які сьогодні все ще на посту, – підсумував Лукашенко.

Коронавірус у Білорусі 2 липня

Нині Білорусь знаходиться на 26-му місці в світі за кількістю заражених коронавірусом – 62 424. Водночас одужали вже 47 553 людей.

Померли від Covid-19, за даними Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), 398 хворих.

Лукашенко раніше говорив, що коронавірус – це покарання білорусам за недбале ставлення до лісів.

На його думку, якби люди поважали природу, то їх би не брали жодні віруси.

Джерело: БЕЛТА