Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Відео Новини

Народила доньку у підвалі свого будинку під обстрілами ворога: як жили люди на окупованій Херсонщині

30 Жовтня 2022, 14:27
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Народила доньку у підвалі свого будинку під обстрілами ворога: як жили люди на окупованій Херсонщині
Джерело: Depositphotos

Без газу та світла, змучені тортурами та щоденними обстрілами. Але нині – вільні! Декілька тисяч жителів селища міського типу Велика Олександрівка на Херсонщині, потроху оговтуються від окупації, в якій перебували понад півроку.

Росіяни мародерили і свідомо знищували інфраструктуру, та люди не підкорилися ворогу! Навпаки – ще більше згуртувалися!

Зараз дивляться

Вони ризикували життям, аби допомогти одне одному. Та навіть після того, як наші захисники вигнали окупантів, про спокій тут говорити зарано – рашисти й досі гатять по мирних людях.

Незламний поліцейський

Разом з родиною Сергій жив через дорогу від одного з штабів росіян. Розташувалися окупанти в підвалах місцевої школи. Шкільне подвір’я заміноване. Підвал облаштували за своїм смаком. Ту все, що змогли винести з магазинів та будинків: техніка, меблі, навіть штори.

Деякий час Сергій також провів в підземеллі, але не в цьому. Він – поліцейський,  а росіяни під час окупації відкрили полювання на правоохоронців. Ризикуючи життям, чоловік допомагав виїжджати іншим співробітникам нацполіції, а в своєму гаражі зберігав їхню форму та зброю. Сам врятуватися не встиг. До його будинку таки прийшли окупанти та забрали в катівню.

 – Били прикладами по голові, по спині, – розказав Сергій. – Чую щось на пальці чипляють – накручують дроти, питають: знаєш? Кажу: ні – ток.

І так протягом трьох днів. Нелюди погрожували розправою йому та його родині, зокрема маленькому сину та вагітній дружині. Вимагали показати, де зберігає зброю. Сергій відвів окупантів до однієї зі схованок. Та і цього було мало. Росіяни вивезли його до іншої катівні у Каховку. Ще два дні тортур, а потім – зухвала пропозиція перейти на їхній бік.

Врешті чоловіка відпустили до дружини, яка ось-ось мала народжувати.

Жінка через гордість не зверталася до російських медиків. Народила донечку у підвалі свого будинку під шквальними ворожими обстрілами.

 – У нас перша лінія вогню, постійно були обстріли,  я чотири місяці з дітьми не виходила на вулицю, – розповіла Ольга Балан. – Примушували нас виїхати в Росію з дітьми, казали: збирай речі. А ця дитина вже громадянин Російської Фдерації , ми звичайно відмовлялися.

В підвалі родина живе і досі. В їх будинку немає жодної вцілілої кімнати. Та й нині, каже Ольга, небезпека не зникла. Росіяни продовжують обстрілювати звільнену Велику Олександрівку.

 – Був приліт, ось через вікно. За десять хвилин до цього з дітьми на дивані сиділи.

Розбиті адмінбудівлі, спалені автівки, потрощені будинки, заміновані вулиці, немає газу та світла – так нині живе Велика Олександрівка.

Оксана з чоловіком пробула під окупацією  три місяці, дивом вдалося виїхати. Нині ж повернулися на кілька днів, аби бодай трохи розібрати завали колишнього будинку. В гору цегли оселя перетворилася після детонації вантажівки з ворожими БК.

 – В кожному подвір’ї стояли машини з боєприпасами, вони тільки їх  загрузили, відстрілялися і приїхали і почалося все це. Згоріла ця хата, ця , наша хата посередині, як ми вціліли – не знаю.

Коли росіяни бігли із селища, на стінах та дошках в класах розбомбленої школи, встигли залишити послання: “у вас крутая школа, простите нас – это все сверху” та навіть “скоро мы еще вернемся”. Та це навряд чи, – кажуть українські військові, збройні сили міцно тримають звільнені від окупантів території.

 – Хочеться, щоб вся Україна була вільна та незалежна, щоб ніхто не наказував нам що робити, – говорить військовослужбовець ЗСУ Микола.

Читайте також:
хворий малюкМайже 50 днів пекла: у Чернігові акушерка приймала пологи під російськими обстрілами

Сім місяців росіяни свідомо знищували селище. Як ось міст через річку Інгулець окупанти підривали двічі. Все, аби наші військові втратили перевагу під час наступу. Та і цей план військових “другої армії світу” з тріском провалився.

Теги
Війна в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь