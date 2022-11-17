В Одеській області в Березівському районі поліцейські встановлюють обставини смерті немовляти. Про це повідомили співробітники Березівського районного відділу поліції Одеської області.

– 15 листопада до правоохоронців звернулися жителі одного з сіл Чогодарівської громади з повідомленням про те, що їхня односельчанка народила дитину, проте та зникла, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за вказаною громадянами адресою виїхали співробітники територіального підрозділу поліції і з’ясували, куди поділася дитина.

Виявилося, що, за словами 35-річної породіллі, в кінці вересня у неї передчасно почалися пологи, вона вдома народила дівчинку, проте та була мертвою. Тоді мати замість того, щоб звернутися до лікарів і поліції, поховала дочку на своєму дворі. На обліку вагітних жінка не перебувала.

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У рамках провадження, розпочатого за статтею 117 Кримінального кодексу України, тіло дитини для встановлення причини смерті поліцейські направили на експертизу. Слідство триває.

Джерело: Головне управління поліції в Одеській області