В Одеській області в Березівському районі поліцейські встановлюють обставини смерті немовляти. Про це повідомили співробітники Березівського районного відділу поліції Одеської області.
– 15 листопада до правоохоронців звернулися жителі одного з сіл Чогодарівської громади з повідомленням про те, що їхня односельчанка народила дитину, проте та зникла, – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що за вказаною громадянами адресою виїхали співробітники територіального підрозділу поліції і з’ясували, куди поділася дитина.
Виявилося, що, за словами 35-річної породіллі, в кінці вересня у неї передчасно почалися пологи, вона вдома народила дівчинку, проте та була мертвою. Тоді мати замість того, щоб звернутися до лікарів і поліції, поховала дочку на своєму дворі. На обліку вагітних жінка не перебувала.
У рамках провадження, розпочатого за статтею 117 Кримінального кодексу України, тіло дитини для встановлення причини смерті поліцейські направили на експертизу. Слідство триває.