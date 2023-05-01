37-річна Тетяна Акулова із Семенівки Новгород-Сіверського району народила сина вагою 4 кг 940 г і зростом 60 см. За словами медиків, зазвичай такі показники діти набирають у два-три місяці.

Сама Тетяна розповідає, що старший син теж з’явився на світ не маленьким – 4 кг 220 г.

– У першу вагітність налягала на булки та цукерки. Думала, що син великий через це. У другу вагітність від печива і солодкого відвернуло повністю. Навіть від хліба і млинців, – каже щаслива мама.

За її словами, виношуючи Богдана, віддавала перевагу цитрусовим, особливо лимонам і мандаринам, які їла кілограмами, а також іншим фруктам і овочам. І все одно набрала 20 кг. До вагітності важила 74.

До декрету Тетяна працювала вчителем української мови та літератури в місцевій школі-інтернаті. Чоловік Віталій – військовослужбовець. Вдома на брата чекає 11-річний син Олексій.

Жінка розповідає, що пологи в пологовому будинку Чернігова обійшлися практично безкоштовно. Щоправда, всі речі, які сім’я готувала до виписки, виявилися маляті замалі: не встигнувши народитися, він уже з них виріс. Довелося терміново оновлювати дитячий гардероб. Добре, що коляска і ліжечко залишилися від старшого брата.

Джерело: Gorod.cn.ua

Фото: Ольга Самсоненко