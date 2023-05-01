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Народилась на 24 тижні: в Інституті серця врятували Міланку вагою всього 600 г

1 Травня 2023, 18:03
Валентина Андрейко журналістка
народилась 600г

Крихітна Міланка народилася у Рівному на 24 тижні вагітності. Недоношеною. Вага її була лише 600 г.

Дівчинка мала вади серцево-легеневої системи – відкриту артеріальну протоку. Зазвичай у доношених малят вона закривається упродовж перших діб життя.

Лікарі розуміли, якщо протоку не закрити, дитина не зможе дихати самостійно. Але вага критично мала для будь-яких втручань. Дівчинку під’єднали до апарату ШВЛ.

Усі в пологовому будинку чекали на диво. І воно сталося – дівчинка жила і навіть набирала вагу.

Коли набрала 800 г, запросили лікарів з Інституту серця. І ті, щоб не ризикувати під час транспортування малої пацієнтки, провели виїзну операцію. Вона пройшла успішно.

Мама дівчинки називає рятівників з Інституту серця не інакше як чарівниками. Міланка буде жити! Хочеться, щоб довго і щасливо.

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Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Інститут серця новонароджені Операція
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