У Львові медики прооперували 5-річну дівчинку, яка народилася із шістьма пальцями на руці та деформованим великим пальцем.

Про це розповіли у Першому територіальному медичному об’єднанні міста Львова. За їхніми словами, Владі видалили зайвий палець (між великим та вказівним) одразу після народження. Але великий палець був деформованим. Так дитина прожила п’ять років і лише зараз позбулася проблеми.

Перше медоб’єднання Львова розпочало новий етап розвитку дитячої мікрохірургії кисті. Туди на три дні приїхала ортопед-травматолог, дитячий хірург кисті, наукова співробітниця відділення дитячої ортопедії Інституту патології хребта та суглобів імені М.І.Ситенко НАМН України Ірина Гарбузняк.

За цей час вдалося проконсультувати дітей із найскладнішими деформаціями верхніх кінцівок та загальною ортопедичною патологією. Серед них: артрогрипоз, вроджена променево-ліктьова косорукість, розщеплена кисть. Також були малюки із наслідками пологового параліча і ДЦП, післятравматичними та післяопіковими ускладненнями.

– Владочці потрібне було хірургічне втручання. Тому Ірина Гарбузняк спільно зі спеціалістами Дитячої лікарні виконали пластичну операцію по корекції післяопераційного рубця та коригуючу остеотомію для відновлення нормального положення кістки пальця та його функцій, – зазначили у медоб’єднанні.

Загалом операція пройшла успішно. Вже через місяць дівчинка зможе зняти гіпсову пов’язку. Після цього її пальчик працюватиме як слід.

Спеціалісти стверджують, що вади верхніх кінцівок в Україні не рідкість. Одне із пів тисячі малят в Україні щороку народжується із деформацією верхньої кінцівки. Лише Ірина Гарбузняк щороку оперує близько 150 діток із такими вадами.

У медзакладі додали, що наступного місяця заплановано п’ять операцій дітям.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова