Фахівці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит зробили унікальну реконструктивну операцію 8-річній дитині, яка народилася практично без носика.

Про це повідомили співробітники клініки на своїй сторінці в Facebook.

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– Єва народилася практично без носика, їй було важко дихати, вона часто хворіла і проблема заважала спілкуванню з однолітками. Їй намагалися допомогти хірурги з Києва, але реконструктивна операція не допомогла, – йдеться в повідомленні.

І тоді мама маленької Єви звернулася за допомогою до Міжрегіонального центру дитячої щелепно-лицевої хірургії, який працює на базі львівського Охматдиту.

Повідомляється, що до Львова Єва приїхала з Хмельницької області.

Після того, як хірурги Центру вивчили медичну документацію, була сформульована стратегія вирішення проблеми – реконструктивна ринопластика з використанням реберного хряща.

– Оскільки штучні імпланти організм дівчинки відторгнув, не було сенсу пробувати встановлювати їх знову. Ми пішли іншим шляхом – використали фрагмент власного хряща з ребра дівчинки. Таким чином ми сформували Єві носик, – пояснила хірург Христина Погранична.

Відкрита ринопластика з автотрансплантацией реберного хряща – це тільки звучить страшно, насправді тканини забираються через крихітний розріз біля ребра. Хірурги створили надійну структуру, яка не відторгається організмом, не викликає запалення і допомагає відновити функцію і естетику.

Відзначається, що медики задоволені результатом операції: Єва може вільно дихати, носик має хорошу форму відповідно до віку дитини і розміру голови.

Сьогодні дівчинка вдома. Зі слів мами, вона допомагає готувати смакоту для старшого брата, сумлінно виконує домашні завдання, щоб не відставати від свого другого класу.

Джерело: Охматдит Львів