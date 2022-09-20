Відомий отоларинголог з Австрії Міхаель Рудес протягом тижня консультував та оперував у Львові українських дітей з вродженими та набутими вадами вушної раковини та носа.

Про це повідомили співробітники Першого медичного об’єднання Львова.

– 7-річна Евеліна народилася з частинкою вуха і поганим слухом. Наші лікарі разом з колегою з Австрії змогли це виправити, – пишуть медики.

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За їхніми словами, Евелінка з мамою приїхали до Львова з Полтави. Дівчинка постійно комплексувала щодо зовнішнього вигляду свого вуха і дуже хотіла, як інші діти, слухати музику в навушниках і носити окуляри від сонця.

Повідомляється, що після консультації медики вирішили лікувати дитину в кілька етапів. Перший – реконструктивна операція, під час якої відновили розмір вуха і повернули здатність чути.

– Втручання разом з Міхаелем Рудесом провела наш отоларинголог Мар’яна Черкес разом з командою. Через півроку на Евеліну чекає ще косметичне втручання, – повідомляють співробітники Львівської клініки.

За їхніми словами, дівчинка щиро радіє, адже зовсім скоро її мрія про навушники і сонячні окуляри здійсниться.

Міхаель Рудес – отоларинголог, завідувач відділення ЛОР та хірургії голови й шиї державної лікарні Верхня Штирія (Австрія), член Європейської Ради з отоларингології, хірургії голови й шиї.

Протягом тижня Міхаель Рудес оперував дітей з вродженими вадами, дефектами обличчя і вух. За цей час він проконсультував 40 маленьких пацієнтів, провів 12 операцій, п’ять з яких були надскладними.

За словами Міхаеля, це не останній його візит до Львова, відвідати який ще раз він збирається через півроку.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

Фото: Перше медоб’єднання Львова