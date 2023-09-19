Медична команда львівського Охматдиту здійснила успішну операцію новонародженому з атрезією стравоходу.

Денис народився у пологовому Ходорова з нормальною вагою – 3050 г. Однак, вже після народження лікарі виявили у хлопчика вади – атрезію стравоходу та нижню трахео-стравохідну норицю.

Всього за 4 години маленького пацієнта перевели до Охматдиту, де команда лікарів відразу взялася за операцію.

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За словами дитячого хірурга, Олега Леніва, атрезія – це відсутність можливості потрапляння їжі у шлунок. У таких немовлят шлунковий вміст потрапляє у дихальні шляхи. Розвиваються тяжкі ускладнення: дихальні розлади, аспіраційна пневмонія. Їсти немовля теж не може. Тому дуже важливо у цій ситуації швидко прооперувати немовля.

Маленький Денис перебував на штучній вентиляції легень протягом тижня, отримував седацію та парентеральне харчування.

Пізніше його стан поліпшився, і його вдалося вивести з вентиляції.

Дитина почала харчуватися через зонд.

Стан Дениса поступово покращувався, і наприкінці лікування він вже здатний був споживати 70 мл. рідини з пляшечки.

Хлопчика виписали в один місяць із вагою 3800 г.

Тепер Дениса будуть спостерігати медики Охматдиту. Вони також планують провести декілька міні-операцій для розширення стравоходу малюка.

Джерело: Львівська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня Охматдит

Фото: Львівська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня Охматдит