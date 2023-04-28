Фахівці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит успішно прооперували дитину з Чорнобаївки Черкаської області, яка з’явилася на світ із рідкісним синдромом Денді-Уокера та численними вродженими вадами.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники клініки.

– Назарчик народився з рідкісним синдромом Денді-Уокера, з численними нейрохірургічними патологіями, гідроцефалією, щелепно-лицьовими вадами обличчя – ущелиною піднебіння, полідактилією – по 6 пальчиків на обох ручках і одній ніжці тощо, – пишуть медики.

За їхніми словами, дитина постійно хворіла на пневмонії та бронхіти і зовсім не набирала вагу: через вади щелепно-лицьової системи не могла нормально їсти.

Як розповіла мама Назарчика Наталя, під час вагітності вона сім разів робила УЗД і навіть один раз МРТ.

– І жодного разу нам ніхто не сказав, що в дитини є такі вади. Тому, коли синочок народився, його стан був для нас цілковитою несподіванкою, – каже Наталя.

Через важкий загальний стан дитини та складну супутню патологію, лише у Львівському Охматдиті наважилися провести пластичну операцію з ущелини твердого піднебіння, що була настільки необхідна Назарчику.

За словами мами дитини, малюк ожив, почав нормально харчуватися і набирати вагу. У Назарчика попереду інші операції, які батьки планують робити також у Львові.

Фото: ЛОДСЛ Охматдит