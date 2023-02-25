У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі на 27 тижні гестації народилася дівчинка зростом 35 см, яка важила 970 г.

Стан дитини був дуже важким. Але завдяки комплексному командному підходу до діагностики та лікування дитину вдалося виходити.

Динамічне спостереження невролога, офтальмолога, кардіолога, допомога масажиста забезпечили позитивну динаміку.

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Анічку виписали додому на 55 добу життя з вагою 2 310 г та зростом 47 см.

Для таких діток, як Анічка, у перинатальному центрі працює відділення медичної реабілітації передчасно народжених та малих дітей.

Після виписки батьки таких мініатюрних діточок мають можливість:

консультуватися з досвіченими педіатрами центру

отримати індивідуальний план вакцинації для дитини

займатися з фізичним терапевтом та ерготерапевтом

Для всіх передчасно народжених дітей важливо застосовувати методики раннього втручання для гармонійного розвитку нервової та інших систем організму.

Джерело: Львівський обласний перинатальний центр

Фото: Львівський обласний перинатальний центр