Журналісти одного з найбільших міжнародних агентств США Associated Press опублікували репортаж, знятий в польовому госпіталі Бахмута. Це, мабуть, перше такого роду відеосвідчення про будні наших медиків у найгарячішій точці фронту. І воно — страшне.

Закривавлені носилки, стогони поранених бійців, розворочена осколками снарядів плоть. Робота в режимі нонстоп: у великий намет, в якому обладнано шпиталь, бійці безперервно доставляють побратимів, що стікають кров’ю.

Зараз дивляться

– Медики працюють практично цілодобово. Якщо за дев’ять місяців ротації в середньому було 50-60 трьохсотих, то зараз за добу буває більше. Але мої медики – найкращі, вони витягують бійців з того світу, – каже керівник госпіталю.

На самому початку відео медик виймає з кишені пораненого гранату і передає своєму колезі. Незважаючи на моторошну обстановку, просочену болем і стражданням, лікарі знаходять в собі сили жартувати щодо подальшого застосування знахідки.

Один із поранених розповідає на камеру, що перший раз він отримав контузію, потім була куля в ногу.

– Тепер ось в голову прилетіло… Ми стоїмо тут за наших дітей, – каже боєць.

Його побратим, перемагаючи біль у понівеченій руці, яку медики вже зафіксували і розпочали перев’язку, пояснює, мовляв, це — танковий снаряд.

— У нашій групі – шестеро. Тепер мінус я.Четверо контужені. Нас намагалися атакувати, але ні**уя у них не вийшло, – каже боєць.

Потім наступний кадр: захисник з посірілим і змарнілим від нестерпного болю обличчям намагається підморгувати медсестрі.