32-річна Джейд Тушингем і її 30-річна партнерка Келлі Ташингем прилетіли в турецьку Анталію у вересні минулого року, щоб поєднати пляжний відпочинок з оновленням своїх посмішок. Але це рішення, за їхніми словами, зруйнувало їхнє життя, перетворивши його на пекло.

Спокушені нижчими цінами на зуби, пара встановила вініри. Процедура, яка коштувала їм 4240 фунтів стерлінгів, передбачала спилювання зубів перед тим, як встановити новий набір вінірів поверх них.

За словами британок, біль вони відчули вже в процесі підпилювання зубів. Потім через п’ять годин стоматологи встановили їм тимчасові вініри, з якими довелося ходити п’ять днів, відчуваючи при цьому страшні болі, які не знімали навіть сильнодіючі препарати.

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– Тимчасові вініри були погано підігнані і були схожі на кінські зуби. Ми не могли ні їсти, ні пити, доводилося виживати на картопляному пюре і супі. Навіть воду було важко ковтати через надзвичайну чутливість зубів, – згадують жінки.

На шостий день закохану пару, які звільнилися з роботи влітку 2022 року, щоб відправитися в подорож, нарешті викликали, щоб встановити коронки, але обидві описують цю процедуру як криваву баню, під час якої від страшного болю втратили свідомість.

При цьому обидві жінки кажуть, що до всього цього кошмару у них були цілком хороші зуби. Але захотілося чогось кращого і дешевше. До слова, проведення подібної процедури у Великій Британії коштує близько 20 000 фунтів стерлінгів на людину.

– Ми не можемо спати, тому що прокидаємося вночі, потребуючи більшої кількості знеболювальних. Знеболювальні з нами всюди, вони у всіх сумках, – розповідають жінки.

За їхніми словами, найстрашніше, що тепер вони не можуть знайти у Великій Британії стоматолога, який погодився б їх лікувати. Тому бідолахи подумують знову повернуться до Туреччини і зажадати відповідного лікування.

– Наші зуби візуально виглядають чудово, і люди постійно запитують нас, де ми їх робили, тому що теж хочуть. Але ми відповідаємо, що ніколи і нікому такого не порекомендуємо, – зізнаються леді.

Джерело: Express