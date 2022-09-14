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Наші у ВООЗ: міністр Ляшко обраний до складу Виконавчої Ради

14 Вересня 2022, 17:56
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Віктор Ляшко

На сесії Європейського комітету  ВООЗ 14 вересня главу МОЗ України Віктора Ляшка обрано до складу Виконавчої ради ВООЗ, а Першого заступника МОЗ Олександра Комаріду – до складу Постійного комітету Європейського комітету ВООЗ, інформує Посольство України в Ізраїлі.

– Слід зазначити, що Україну вперше в історії обрано до Виконавчої ради  – керівного органу ВООЗ, що є визнанням внеску нашої держави у діяльність цієї міжнародної організації, – йдеться в повідомленні.

Окрім того, зазначено, що активна участь України в організації набуває особливої ваги в контексті сучасних безпрецедентних викликів, насамперед пандемій та гуманітарних наслідків російської агресії проти України.

Цьогорічна регіональна сесія ВООЗ зібрала міністрів охорони здоров’я та профільних представників з 53 країн.

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Головними темами для обговорення стали:

  •  розширення можливостей через провадження цифрових технологій у сферу озорони здоров’я;
  •  зміцнення здоров’я через поведінкові та культурні знання;
  •  усунення нестачі медичних працівників;
  •  покращення доступу до ліків.

Окремо, делегати обговорювали питання пов’язані із впливом на систему охорони здоров’я війни в Україні.

Джерело: Посольство Україні в Ізраїлі

Фото: МОЗ

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