На станцію Академік Вернадський прямує криголам Академік Вернадський з вакциною від Covid-19 для полярників. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Флагман українського науково-дослідного флоту доставить 66 доз вакцинального препарату Pfizer для співробітників станції, які вирушили туди ще минулого року.

Повідомляється, що для забезпечення дотримання всіх норм холодового ланцюга на судні вакцини помістили в морозильну камеру, яка працює в режимі -70 градусів за Цельсієм.

– Нам важливо, щоб кожна людина могла отримати надійний захист від ризиків Covid-19, тим більше там, де можливості доступу до медицини досить обмежені, – зазначив Віктор Ляшко.

І поставив риторичне запитання: якщо навіть в Антарктиді є можливість зробити першу, другу або бустерну дози, навіщо зволікати тим, у кого є безліч варіантів для вакцинації?

Міністр в черговий раз закликав захистити себе та рідних від смертельно небезпечного вірусу за допомогою щеплення від Covid-19.