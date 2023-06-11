Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в об’єднаному ефірі українських телеканалів розповів про небезпеку поширення кишкової групи інфекцій. З ведучим у студії міністр зв’язався з Херсона, куди він прибув, щоб перевірити готовність лікарень до спалаху інфекцій.

На запитання, наскільки високий ризик спалаху інфекційних хвороб у зв’язку з масштабним затопленням регіонів Півдня України, міністр відповів, що згідно з результатами аналізів, вода в централізованій водопровідній мережі повністю відповідає санітарним нормам і є безпечною для вживання.

– Якщо все залишатиметься так, як є на сьогодні, то потенційних спалахів інфекцій, пов’язаних саме з водою, бути не повинно, – спрогнозував Віктор Ляшко.

За словами міністра, у поверхневих водоймах ситуація, на жаль, кардинально інша: фіксується значне перевищення мікробіологічних показників. За словами епідеміологів, це свідчить про високий рівень фекального забруднення.

– Це потенційний фактор, який може призвести до виникнення інфекційних хвороб у разі потрапляння такої води в організм людини тим чи іншими шляхом, – попередив Ляшко.

Міністр зазначив, що в зоні особливої уваги фахівців – відстеження збудників холери, оскільки Херсонщина – ендемічний регіон для цієї інфекції.

Під контролем також і збудники лептоспірозу, переносниками якого є гризуни. Ця інфекція може потрапити в організм людини через пошкодження шкірного покриву – порізи, подряпини, рани.

Міністр охорони здоров’я звернувся із закликом утриматися від купання у відкритих водоймах на територіях, які постраждали від затоплення, у жодному разі не використовувати для приготування рибу з місць затоплення.

– Сам по собі спалах не станеться, якщо хтось не порушить санітарні норми і правила, – акцентував Віктор Ляшко.

Міністр закликав людей, які перебувають у зоні підтоплення, дотримуватися елементарних правил санітарії та гігієни, які вбережуть їх від кишкових інфекцій.