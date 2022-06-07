Після закінчення війни близько 15 млн українців потребуватимуть допомоги психолога. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час презентації Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, створеної за ініціативою першої леді Олени Зеленської та профільних відомств.

Як зазначив міністр, попередні дослідження і гіркий досвід інших країн, постраждалих від збройних конфліктів, показує: щонайменше кожна п’ята людина має негативні наслідки для психічного здоров’я. У кожної десятої ці наслідки на рівні середньої і високої тяжкості.

– Навіть на тих, хто зміг стійко перенести перші місяці війни, чекає ментальне виснаження, – зазначив Віктор Ляшко, представляючи результати проведеного експрес-аудиту послуг для охорони психічного здоров’я, які надаються органами державної влади.

За його словами, згідно з попередніми прогнозами, психологічної підтримки потребуватимуть близько 15 млн українців, з них близько 3-4 млн знадобиться медикаментозне лікування.

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Також міністр акцентував на негативних наслідках впливу війни на психічне здоров’я, які будуть створювати додаткове навантаження на систему охорони здоров’я:

психічні розлади мають негативні наслідки передусім у вигляді збільшення серцево-судинних хвороб, діабету, артритів, астми, онкологічних патологій;

психічні розлади погіршують результати лікування хронічних хвороб і збільшують смертність від онкологічних хвороб;

понад 50% (вчетверо частіше, ніж загальне населення) осіб з психічними розладами мають також проблеми зі сном, що часто призводить до хвороб органів дихання;

ризик смерті від раку за наявності депресивних розладів зростає на 50%, а від серцевих захворювань – на 67%;

серед осіб з ПТСР більш поширені гіпертонія, стенокардія, тахікардія, інші захворювання серця, виразка шлунка, гастрит і артрит. Крім того, ПТСР часто призводить до ризикованої поведінки – зловживання алкоголем, наркотиками або деструктивної поведінки і пов’язаних з ними наслідків;

у разі важких пережитих травм окремі ризики можуть наступати на 10-15 років раніше, ніж у середньому в популяції.

За результатами наради в Міністерстві охорони здоров’я буде створено Проєктний офіс для координації міжсекторальної взаємодії міністерств та громадських організацій.

Пріоритетні напрямки роботи Проєктного офісу на найближчий період: