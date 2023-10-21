Дослідження науковців з Лондона показало, що регулярне недосипання, менше 5 годин збільшує ризик появи депресії.

Науковці використовували дані про стан здоров’я та генетичну інформацію 7 146 дорослих людей до 60 років.

Основою аналізу були генетичні особливості людини, що впливають на час та якість сну.

Зараз дивляться

За результатами, люди, що сплять менше п’яти годин за ніч, мають в 2,5 рази більше ризиків розвитку депресії в наступні 4-12 років.

Довгий час поганий сон вважався наслідком проблем з психічним здоров’ям.

Головний автор дослідження, Одеса Гамільтон, каже, що недостатня тривалість сну та депресія часто вникає одночасно. Однак, з використанням генетичної схильності до хвороб дослідники визначили, що недосипання з’являється першим.

Дорослим рекомендовано спати до дев’яти годин. Сон дітей має тривати від дев’яти до 13 г на добу.

Професор Ендрю Стептоу підкреслив, що взаємозв’язок мі сном та депресією посилюється з віком.

Джерело: Translational Psychiatry