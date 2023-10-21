Дослідження науковців з Лондона показало, що регулярне недосипання, менше 5 годин збільшує ризик появи депресії.
Науковці використовували дані про стан здоров’я та генетичну інформацію 7 146 дорослих людей до 60 років.
Основою аналізу були генетичні особливості людини, що впливають на час та якість сну.
За результатами, люди, що сплять менше п’яти годин за ніч, мають в 2,5 рази більше ризиків розвитку депресії в наступні 4-12 років.
Довгий час поганий сон вважався наслідком проблем з психічним здоров’ям.
Головний автор дослідження, Одеса Гамільтон, каже, що недостатня тривалість сну та депресія часто вникає одночасно. Однак, з використанням генетичної схильності до хвороб дослідники визначили, що недосипання з’являється першим.
Дорослим рекомендовано спати до дев’яти годин. Сон дітей має тривати від дев’яти до 13 г на добу.
Професор Ендрю Стептоу підкреслив, що взаємозв’язок мі сном та депресією посилюється з віком.
Джерело: Translational Psychiatry