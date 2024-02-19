Науковці з США розробили пристрій, який допомагає людям пригадати втрачені спогади.

Дослідники з університету Вейк Форест та університету Південної Каліфорнії створили нейропротез для поліпшення пам’яті.

Створення нейропротезу

Інноваційний пристрій базується на експерименті 2018 року, тоді за допомогою нейронних імплантатів вчені “записувалиʺ коди інформації в гіпокамп – область мозку, відповідальну за зберігання спогадів.

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Науковці провели експеримент, в якому хірургічно встановили мозкові електроди 14 дорослим з епілепсією. Шляхом стимуляції різних частин мозку, вони намагалися вивчити патерни, пов’язані із запам’ятовуванням конкретних образів.

Як нейропротез покращує пам’ять

Під час експерименту було виявлено – за допомогою штучної стимуляції мозку можна покращити здатність пригадувати образи на 22%.

Коли дослідники застосували стимуляцію обох півкуль мозку, результат покращився до майже 38%.

Брент Редер, один з співавторів дослідження пояснив, що метою вчених є створити втручання, яке може відновити функцію пам’яті, втрачену через хворобу Альцгеймера, інсульт або черепно-мозкову травму.

– Ми виявили, що найбільш виражені зміни відбулися саме у людей з ослабленою пам’яттю, – сказав Брент Редер.

Науковці проводитимуть подальші дослідження, щоб удосконалити нейропротез для його реального застосування в медицині.

Джерело: Frontiers in Computational Neuroscience