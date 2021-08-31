За оцінками ЮНІСЕФ, більше 8 млн дітей у світі будуть позбавлені цього року свята першого шкільного дзвоника, оскільки їхні школи, як і раніше, будуть закриті через пандемію Covid-19.

Підраховано, що минулого, 2020 року школи в усьому світі були повністю закриті в середньому на 79 навчальних днів. Водночас для 168 млн учнів з початку пандемії школи були закриті майже увесь рік. Багатьом дітям загрожує безпрецедентний другий рік перерви у навчанні.

На думку експертів ЮНІСЕФ, найочевидніші наслідки закриття шкіл – зрив планів навчання, розвиток психічних розладів, пропуск вакцинації. Адже навіть дистанційна форма навчання, як і раніше, недоступна для майже 30% учнів початкової школи.

В Україні не планують призупиняти роботу шкіл під час локдауну, якщо 80% вчителів отримають щеплення від Covid-19. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, якщо ця норма буде дотримана, школи працюватимуть навіть у жорсткий карантин – за жовтого, помаранчевого або червоного рівнів епідемічної небезпеки.

У Німеччині сподіваються повністю відкрити середні школи, але, ймовірно, ввівши наступного семестру такі заходи, як тестування, носіння захисних масок, вентиляція і проведення уроків позмінно.

Італія. Роботу шкіл восени тут планується відновити. Вчителі повинні отримати так званий зелений Сovid-паспорт, в якому буде зазначено, що вони або були вакциновані принаймні однією дозою, або вилікувалися від Covid-19 протягом останніх шести місяців, або отримали негативний результат тесту на коронавірус протягом останніх 48 годин.

Велика Британія. Багато обмежень в англійських школах буде знято, включно з обов’язком самоізоляції для тих, хто мав близькі контакти з зараженими Covid-19.

У Шотландії заходи з пом’якшення наслідків Covid-19 діятимуть ще протягом щонайменше шести тижнів після літніх канікул.

США. Федеральні та локальні чиновники наразі розходяться в думках щодо того, чи слід дітям носити маски в школах, оскільки з поверненням учнів до шкіл кількість випадків захворювання на Сovid-19 серед дітей все одно автоматично починає зростати.

Швейцарія. На відміну від сусідніх Німеччини та Італії, школи Швейцарії не припиняли працювати протягом усього минулого навчального року, за винятком весни 2020 року – на самому початку пандемії. Тут діють суворі заходи безпеки та гігієни, які постійно оновлюються і коригуються з урахуванням епідемічної ситуації. Наприклад, у жовтні минулого, 2020 року федеральний уряд втрутився в ситуацію і зобов’язав учнів старшого віку носити маски. Цей захід було скасовано незадовго до початку літніх канікул.

В Естонії не мають наміру закривати школи під час пандемії. Як повідомляє місцевий інформаційний портал ERR, уряд країни розробив перелік обов’язкових правил, дотримання яких сприятиме тому, що навчальні заклади працюватимуть, навіть незважаючи на зростання кількості хворих на Covid-19.

Джерело: DW, ЮНИСЕФ, Swissinfo