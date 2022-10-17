Через війну, що розв’язала РФ проти України, наші діти не можуть нормально вчитися в школах. Деякі з них вщент розбиті, інші обстрілюються окупантами щодня.

Отже, щоб навчальний процес не переривався, а діти отримували знання, в умовах воєнного стану в країні запроваджений синхронний формат навчання онлайн.

Відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, який зазнав змін 9 вересня 2022 року, встановлено тривалість занять для дітей відповідного класу, що навчаються онлайн у синхронному форматі, який означає взаємодію між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції.

Зараз дивляться

Тривалість кожного уроку залежить від їх кількості.

Отже, в умовах воєнного стану або інших надзвичайних ситуацій безперервна тривалість навчальних занять при організації дистанційного навчання не повинна перевищувати для учнів:

1-2 класів – два уроки по 30 хв або три – по 20 хв;

3-4 класів – два уроки по 45 хв або три – по 30 хв, або чотири – по 20 хв;

5-6 класів – два уроки по 45 хв або три – по 35 хв, або чотири – по 25 хв;

7-9 класів – два уроки по 45 хв або три – по 40 хв, або чотири – по 30 хв, або п’ять – по 25 хв;

10-11 класів – три уроки по 45 хв або чотири – по 35 хв, або п’ять – по 30 хв, або шість – по 25 хв.

Крім того, за умов воєнного стану в країні, для учнів, які, перебуваючи за кордоном, здобувають освіту в другу зміну в закладах загальної середньої освіти України за дистанційною формою, відповідно до вимог Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, початок занять повинен бути не пізніше 16:00.

А для учнів 1-4 класів, які перебувають за кордоном, допускається організація освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти України за дистанційною формою – у другу зміну.