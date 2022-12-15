Скоро в кожному обласному центрі екстреної медицини України будуть свої фахівці з аеромедичної евакуації. Це сприятиме розвитку структур авіаційної служби медицини катастроф.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Навчання вже почалося у Варшаві. Викладачами стали медичні інструктори та інструктори з льотної підготовки польського центру медичної авіаційної служби, які навчають свій персонал за стандартами ЄС, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що, в рамках двостороннього співробітництва, з січня 2023 року розпочнеться також навчальна програма для команд п’яти регіональних опікових центрів України.

Повідомляється, що навчання стало можливим завдяки домовленостям першої леді України Олени Зеленської та першої леді Польщі Агати Конгаузер-Дуди. Програму підтримують Прикордонна охорона Польщі, Державна пожежна служба Польщі, Фонд Допомога полякам на Сході та Товариство Wspólnota Polska.

Фото: МОЗ