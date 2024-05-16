Упродовж двох місяців спеціалісти Центру Незламні рятували воїна, якому уламок ворожої міни пробив легенею та розтрощив хребет.

І хоча травма залишила Михайла паралізованим нижче грудей, він хоче бути корисним для української армії.

Захищав побратимів

Історія колишнього автомеханіка з Житомирщині справді вражає. У червні 2022 року чоловік добровільно поповнив лави десантників.

Важке поранення дістав минулої осені на Запорізькому напрямку. Захищаючи побратимів від мінометного обстрілу, він закрив їх власним тілом.

Уламки ворожої міни прошили ліву лопатку та легеню, розтрощили хребет та дістали аж до спинного мозку.

За життя Михайла боролися лікарі чотирьох міст: Запоріжжя, Дніпра, Києва і Львова.

У Національний реабілітаційний центр Незламні знерухомленого військового доправили у дуже важкому стані, він не міг дихати самостійно. Тому понад місяць перебував на апараті ШВЛ у реанімації.

Тривала реабілітація

У відділенні інтенсивної терапії Лікарні Святого Луки фізичні терапевти почали працювали з Михайлом з першого дня.

Сьогодні завдяки злагодженій роботі мультидисциплінарної команди, правильно підібраному медикаментозному лікуванню та ранній реабілітації, поранений вже досяг певних успіхів.

Він не лише самостійно дихає, а й рухає руками та може самотужки їсти. Через травму спинного мозку, тіло Михайла нижче грудей назавжди знерухомлене.

Однак навіть після того, як воїн став нездатним до активної бойової діяльності, захисник на кріслі колісному хоче повернутися до лав ЗСУ, щоб ділитися своїм досвідом з іншими воїнами та навчати їх справлятися з ворожими дронами.

Джерело: Центр Незламні

Фото: Перше ТМО Львова