Незважаючи на систематичні масовані обстріли росіян і можливі знеструмлення, медична система України продовжує працювати і надавати необхідну медичну допомогу в повному обсязі.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Екстрені втручання (що здійснюються негайно або протягом декількох годин, оскільки затримка проведення загрожує життю пацієнта) і термінові операції (виконання може здійснюватися протягом доби) будуть проводитися в покладені терміни, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що у зв’язку з цим обласним військовим адміністраціям рекомендується розглянути питання про призупинення планових операцій.

Повідомляється, що можливе зменшення пацієнтів не вплине на оплату за договором з НСЗУ. Адже в наступному році на шість місяців передбачена оплата так званого глобального бюджету — лікарня буде стабільно отримувати частину коштів за договором, незалежно від того, скільки пацієнтів вона пролікувала.

МОЗ зазначає, що рішення про плановість або ургентність операції може ухвалити виключно лікар.

Зазначається, що через загрозу блекауту МОЗ вже розробило для медзакладів алгоритм дій з підготовки та реагування на можливе припинення енерго -, водо – та теплопостачання, у тому числі — забезпечення необхідної допомоги пацієнтам у невідкладних станах.