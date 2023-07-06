У малюка були опіки 17% тіла, причому, різних ступенів тяжкості. І дуже яскраво виражений больовий синдром.

У відділенні пластично-реконструктивної мікрохірургії Охматдиту однорічному Артуру не просто врятували життя, а й не залишили спогадів про той страшний день. Шрами від опіків вже навіть не помітні.

Декілька тижнів тому однорічний малюк, сім’я якого мешкає в Конотопі, перекинув на себе чайник з окропом. Постраждало обличчя, ліва рука та передпліччя, грудина, пальчики на ніжках.

У місцевій лікарні хлопчику надали першу допомогу, а потім доправили до столичного Охматдиту. Бо знали, що там фахівці мають великий досвід успішного подолання опікових травм.

– Одразу ми взяли хлопчика в операційну. Провели хірургічну обробку ран та наклали гідрогелеві пов’язки, – розповідає Валерій Бовкун, завідувач відділення пластично-реконструктивної мікрохірургії Охматдиту.

Дитина кілька днів отримувала знеболення у відділенні інтенсивної терапії, щоб полегшився стан. А вже потім у відділенні пластично-реконструктивної мікрохірургії маленькому пацієнту під наркозом провели чотири перев’язки, замінили гідрогелеві пов’язки та хірургічно обробили рани.

– Ми думали, що в Артура залишаться рубці, адже шкіра була сильно уражена. Проте на тілі майже нічого не залишилося. Лише на ручці є слід, – говорить мама хлопчика.

Особливо жінка дякує за те, що врятували від рубців обличчя синочка. Навіть не скажеш, що там були опіки.

Зараз Артур почувається добре, активний, має гарний настрій та навіть грається із сусідкою по палаті.

Джерело і фото: НДСЛ Охматдит