В Італії медсестру оштрафували за те, що вона не зробила 8 тис. щеплень.

Емануела Петрілло з 2009 до 2016 року працювала у державних медичних закладах трьох італійських міст на півночі країни.

До її обов’язків входило робити щеплення громадянам, які до неї зверталися. Її пацієнтами найчастіше були діти.

Однак вона лише вдавала, що вводить препарат.

Водночас люди про це не знали, вони думали, що одержують захист від захворювання.

Коли про це стало відомо, справою зацікавилися правоохоронці, наразі вони направили справу до суду. У межах процесу було вивчено аналізи 159 людей, які були її пацієнтами. У 153 зразках підтвердили відсутність реакції на вакцину від кору.

Жінку визнали винною. У вироку суду йдеться про те, що вона робила це навмисно, ще й зі злочинним наміром.

Збитки від її дій оцінили у €550 тис.

Під час розгляду справи було також встановлено, що Емануела Петрілло – фігурант кримінального провадження про підробку документів, розкрадання та недбалість.

Джерело: il Messaggero