Журналісти Фактів ICTV побували в центрі Івано-Франківська, де волонтери проводили тренінг з медичної допомоги. Вони розповіли, зокрема, як запустити роботу серця, яке зупинилося.

Волонтери розповідають, що причини зупинки серця можуть різні: серцево-легеневі захворювання, інсульт, інфаркт. І є лише 3-5 хвилин, щоб ефективно відновити роботу серцевого м’яза. Перш за все, за допомогою непрямого масажу або дефібрилятора.

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– Дай Боже, щоб не знадобилося нікому. Але, я вважаю, що це потрібно знати обов’язково всім. Тим більше, коли в нашій країні йде війна, – впевнена мешканка Дніпра Світлана.

Вона ставить дефібрилятор і робить масаж. Попутно розповідає, що встановити його потрібно в певні місця. Пояснює, що на кожному електроді намальовано місце, куди його слід встановити.

– Фактично потрібно зробити невеликий бутерброд: електрод-серце-електрод, – розповідає Світлана.

Повідомляється, що три автоматичних дефібрилятори на потреби Івано-Франківська передав благодійний фонд Smart Medical Aid. Прилади розмістять в громадських місцях з цілодобовим доступом. Вони прості у використанні і навіть дають голосові підказки.

Зазначається, що це всеукраїнська акція. Раніше схожі волонтери провели у Дніпрі та Львові.

Фото: Ірина Тимчишин