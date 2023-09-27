Дворічному хлопчику з Івано-Франківська, якому минулої зими видалили злоякісну пухлину, вдалося сформувати сечовий міхур завдяки складній реконструктивній операції.

Матвійко понад рік боровся з пухлиною м’яких тканин у малому тазу, яка також пошкодила сусідні внутрішні органи.

– Дітей із такою проблемою в усьому світі дуже мало. Злоякісна пухлина вкрай рідко вражає саме сечовий міхур – це лише 1,4 % від загальної кількості випадків дитячої онкології, – повідомив завідувач відділення хірургії львівської дитячої лікарні Олександр Калінчук.

Онкохірурги та урологи Лікарні Святого Миколая разом із колегами з Івано-Франківська провели дитині лапароскопічне оперативне втручання.

Зараз дивляться

Було видалено 10-сантиметрову пухлину та пошкоджені органи, зокрема сечовий міхур, простату та частину прямої кишки, а також створено уретрокутанеостому – штучний отвір через живіт для виведення сечі.

Після видалення пухлини Матвійко переніс кілька курсів променевої та хіміотерапії.

А потім лікарі вирішили провести операцію з видалення стоми та відновлення контрольованого сечовипускання.

Аби хлопчик знову міг ходити в туалет у природній спосіб, йому потрібно було сформувати новий сечовий міхур. Хірурги сформували його з тканин товстого кишківника та сечоводів. Тепер сеча відходить у новосформований резервуар з клапаном.

Уже на 4-ту добу після успішної операції Матвійко повернувся зі Львова додому, в Івано-Франківськ.

Він добре почувається: багато посміхається, грається та нарешті може насолоджуватися повноцінним життям.

Фото: Перше медоб’єднання Львова