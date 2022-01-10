У Польщі підтвердили два летальних випадки від інфікування людей новим штамом коронавірусу Омікрон.

Про це заявив речник Міністерства охорони здоров’я Польщі Войцєх Андрусевич під час пресконференції у Варшаві.

– Омікрон також небезпечий. Ми маємо принаймні два перші випадки смерті осіб, інфікованих новою версією вірусу, – зазначив він.

Йдеться про два випадки у Малопольському воєводстві (Краків) в осіб старшого віку – 92 і 85 років. За словами речника, пацієнти не були вакциновані від коронавірусу.

Андрусевич розповів, що впродовж останнього тижня частка штаму Омікрон серед інфікованих коронавірусом у Польщі зросла з 1-2,5% до 7-8%. За останніми даними, у Польщі виявлено 193 випадки Омікрону, найбільше – у Поморському (Гданськ) та Мазовецькому (Варшава) воєводствах.

Станом на 10 січня понад 4,5 млн учнів польських середніх шкіл повернулися до стаціонарного навчання. Протягом трьох тижнів святкових канікул, а пізніше дистанційного навчання вдалося зменшити кількість спалахів коронавірусу в школах.

В Україні за добу, 10 січня, підтвердили 1 969 нових випадків коронавірусу. Одужати вдалося 3 517 людям, а померли – 86 пацієнтів. Найбільше хворих у м. Київ (398), Харківській (192), Київській (135), Львівській (130), Одеській (113) та Полтавській (109) областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.