В Україні, в рамках ініціативи першої леді Олени Зеленської, стартував проєкт “Реабілітація травм війни в Україні”, який реалізує велика команда експертів низки міністерств і відомств.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

– Війна триває вже кілька місяців. Але ми не можемо чекати на її завершення, ми повинні діяти, щоб надати кожній людині, яка постраждала від агресії Росії, можливість повернутися до повноцінного життя, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що проєкт здійснюється за підтримки Швейцарського агентства розвитку та співробітництва (SDC).

Передбачається реалізація цілого комплексу заходів, головні з яких:

навчання мультидисциплінарних реабілітаційних команд;

дооснащення реабілітаційним обладнанням восьми пілотних реабілітаційних центрів у Чернігівській, Сумській, Рівненській, Запорізькій та Львівській областях, які працюватимуть за передовими стандартами;

оснащення обладнанням симулятивних кімнат у трьох навчальних закладах, які навчають фізичній реабілітації: в УКУ, Хортицькій національній навчально-реабілітаційній академії та в Сумському державному педагогічному університеті ім. О .С. Макаренко;

.С. Макаренко; створення освітніх онлайн курсів з надання реабілітаційної допомоги за міжнародною класифікацією функціонування, які зможуть пройти фахівці охорони здоров’я по всій країні;

розробка функцій з реабілітації в електронній системі охорони здоров’я – для того, щоб весь процес реабілітації був надійно задокументований онлайн і за прогресом могла спостерігати як реабілітаційна команда, так і людина, яка проходить відновлення;

розробка пропозицій зміни законодавства, щоб гарантувати доступ до реабілітації для всіх жителів України, зокрема тих, що потребують додаткової підтримки.

Це тривала робота, розрахована на цілий рік. Однак вона допоможе зробити важливий внесок у поліпшення сфери реабілітації, а значить і в безбар’єрне суспільство в Україні, наголошується в повідомленні МОЗ.