Ішемічна хвороба серця спровокувала найбільше смертей в Україні протягом 2021 року.

Дані про найпоширеніші причини за січень-грудень минулого року озвучили у Державній службі статистики України.

Згідно з інформацією, з початку року померло 714 263 особи. Водночас від хвороб системи кровообігу померли 430 013 громадян, зокрема від ішемічної хвороби серця – 300 724 українці.

Дехто міг припустити, що коронавірус буде основною причиною смерті, проте це не так. За рік вірус забрав життя 86 015 людей.

Також злоякісні новоутворення спричинили смерть 73 683 громадян.

Інші причини:

захворювання органів травлення – 24 969 смертей;

хвороби органів дихання – 27 588 летальних випадків;

інфекційні та паразитарні захворювання – 6 099 смертей.

Життя українців забрала і низка зовнішніх причин:

ДТП – 3 732 смерті;

утоплення – 1 528;

пожежа – 1 221;

отруєння (крім алкоголю) – 1 631;

отруєння алкоголем – 1 845;

самогубство – 5 907;

навмисні вбивства – 1 240.

Загалом за січень-грудень 2021 року в Україні померло на 97 428 (на 15,8%) більше людей, ніж за січень-грудень 2020-го. Тоді кількість була 616 835 смертей.

Джерело: Державна служба статистики України