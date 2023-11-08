8-річний Ромчик Олексів лікувався в Німеччині понад рік після того, як у Вінниці, під час ракетної атаки росіян на центр міста, отримав опіки 45% поверхні тіла.

А тепер він бере участь у танцювальних змаганнях! Однолітки аплодують, журі захоплюється, лікарі не вірять своїм очам. А він таки точно незламний!

Опіки тіла не залишали дитині шансу

Ще рік тому, коли дитину у вкрай важкому стані привезли з Вінниці до Львова, медики боялися, що хлопчик не виживе, не дочекається медичної евакуації у відому німецьку клініку, що спеціалізується на таких страшних опіках.

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У той день, 14 липня 2022 року, Ромчик втратив маму, вона загинула в зруйнованому медичному центрі, куди привела сина на консультацію, а сам хлопчик був страшенно обпалений пекельним вогнем.

Львівські лікарі зрозуміли, наскільки потужні в цій дитині життєві сили, коли малий дожив-таки до евакуації, витримав транспортування і вже у Німеччині мужньо переносив найскладніше лікування і процедури.

Він впорався. Вже коли загроза життю минула, тато маленького пацієнта не знав, чи його син колись ходитиме.

Маленький переможець

Минув понад рік від трагедії. Ромчик повернувся до України і, уявіть, бере участь у змаганнях із бальних танців!

У рідному Львові хлопчик знову ходить до школи і на секції. А реабілітація продовжується там, де минулого літа виборювали його життя — у дитячій лікарні Святого Миколая, на базі якої діє Центр дитячої реабілітації UNBROKEN KIDS.

Ромчик постійно займається із фізичним терапевтом та докладає зусиль, аби нормально запрацювати уражені опіками ручки. Поки він у спеціальній масці, але то не назавжди.

Він мріє повернутися до гри на баяні і дати концерт для своїх лікарів.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова