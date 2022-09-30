Із початку року до Київського міського центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильства надійшло понад 8,7 тис. заяв щодо домашнього насильства та стресу, спричиненого війною. З них 5 467 звернень – від жінок і 1117 – від чоловіків. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

– Проблема домашнього насильства існує в суспільстві і в умовах повномасштабного російського вторгнення, – зазначила Марина Хонда. – Більше місяця тому ми запустили п’ять мобільних бригад соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства.

Це дало змогу наблизити послуги до отримувачів, зробити їх ефективнішими, вчасно виявляти та реагувати на випадки насильства.

Вона також додала, що Київський міський центр гендерної рівності, запобігання та протидії насильству надає широкий спектр послуг для постраждалих.

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Телефон довіри Центру працює 24/7 за номерами 1500 (зі стаціонарного) та 044 272 1500 (з мобільного) для всіх, хто потребує допомоги.

В Центрі можна отримати консультації психологів, як очно, так і онлайн. Особисто звернутися до Центру можна за адресою: вул. Іллєнка, 20. Консультації в онлайн-форматі можна отримати у Skype (dovira1500).

Якщо постраждалий потребує, то може отримати місце безпечного перебування у Притулках та Кімнатах кризового реагування Центру.

Фахівці Центру також надають первинну юридичну та правову допомогу.

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