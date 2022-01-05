У Сполучених Штатах Америки поліція заарештувала 54-річну вчительку, яка зробила щеплення від коронавірусу своєму 17-річному учневі, коли той прийшов до неї додому. Сталося це напередодні Нового року.

Повідомляється, що, коли хлопець повернувся додому і розповів про те, що трапилося батькам, ті були настільки обурені, що вирішили заявити про інцидент в поліцію. Правоохоронці відреагували оперативно: того ж вечора вчителька була заарештована.

У поліцейській дільниці їй роз’яснили, що робити щеплення вона не мала права, оскільки, по-перше, у неї немає відповідної освіти, а по-друге, батьки учня не давали своєї згоди на подібну маніпуляцію.

Жінці вже пред’явили звинувачення. У школі, де вона працювала, поспішили відхреститися від того, що сталося, і заявили, що ніяк до цього не причетні, адже їхня колега зробила вакцинальний укол поза стінами навчального закладу.

Джерело: NBC News