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Не мала права: у США заарештували педагога, яка вакцинувала учня просто у себе вдома

5 Січня 2022, 10:02
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
арест
Джерело: Depositphotos

У Сполучених Штатах Америки поліція заарештувала 54-річну вчительку, яка зробила щеплення від коронавірусу своєму 17-річному учневі, коли той прийшов до неї додому. Сталося це напередодні Нового року.

Повідомляється, що, коли хлопець повернувся додому і розповів про те, що трапилося батькам, ті були настільки обурені, що вирішили заявити про інцидент в поліцію. Правоохоронці відреагували оперативно: того ж вечора вчителька була заарештована.

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У поліцейській дільниці їй роз’яснили, що робити щеплення вона не мала права, оскільки, по-перше, у неї немає відповідної освіти, а по-друге, батьки учня не давали своєї згоди на подібну маніпуляцію.

Жінці вже пред’явили звинувачення. У школі, де вона працювала, поспішили відхреститися від того, що сталося, і заявили, що ніяк до цього не причетні, адже їхня колега зробила вакцинальний укол поза стінами навчального закладу.

Джерело: NBC News

Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Поліція , США
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