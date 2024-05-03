Надмірні фізичні навантаження підлітка під час плавання в басейні спричинили накопичення вільного повітря у грудині, але проблему вже усунули – завдяки вчасній допомозі львівських фахівців.

Відчув раптовий біль

Коли 13-річний хлопець відчув раптовий біль у грудині, він звернувся до лікарів Західноукраїнського медичного центру. Фахівці скерували його на рентгенологічне дослідження, але жодних патологій у легенях не знайшли.

Після цього вирішили провести комп’ютерну томографію, найефективніший метод, який дозволяє не лише виявити проблеми, а й оцінити можливі зміни в організмі.

Несподіваний діагноз

Результати томографії підтвердили пневмомедіастинум – накопичення вільного повітря у середостінні.

Лікарі пояснили, що це могло статися через травму дихальних шляхів внаслідок надмірних фізичних навантажень.

Інші причини – перфорація стравоходу, інфекційні захворювання легень або спонтанний пневмомедіастинум, особливо у молодих чоловіків.

Після консервативного лікування та кількох днів спостереження пацієнта виписали додому.

Джерело: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр