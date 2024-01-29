У Львові допомагають відновитись військовому, який через поранення не міг ходити та говорити. Його мовлення помалу відновлюється, а навички ходьби повернулися.
Черепно-мозкова травма на війні
46-тирічний Олексій Литовченко з Одеси раніше був будівельником.
Ще в 2014 році чоловік добровільно пішов захищати Україну.
Згодом, коли у них із дружиною Євгенією народився син, Олексій демобілізувався.
Коли почалась повномасштабна війна, чоловік вступив до лав Збройних Сил України. Він брав участь у звільненні Херсону та боях на Донеччині.
Військовий отримав важку черепно-мозкову травму під час бою на Бахмутському напрямку влітку минулого року. Він не міг говорити, ходити і мало, що пам’ятав.
В Олексія була пошкоджена ліва півкуля головного мозку, яка відповідає за пам’ять, мову та письмо.
Лікування черепно-мозкової травми
Вже чотири місяці захисник перебуває у Львові – в реабілітаційному Центрі НЕЗЛАМНІ. Там ним опікується команда професіоналів: фізичні терапевти, терапевти мови та мовлення, психо- та ерготерапевти.
За цей час Олексій навчився ходити та активно працює над відновленням мовлення.
Його дружина Євгенія підтримувала чоловіка на кожному етапі реабілітації.
– Я коли його побачила – зраділа. Бо головне, що він живий, а все інше ми подолаємо разом, – пригадує Євгенія.
Його родина вірить у повне відновлення та повернення героя додому – до Одеси, там його чекає син.
Джерело: НЕЗЛАМНІ
Фото: НЕЗЛАМНІ