У Львові допомагають відновитись військовому, який через поранення не міг ходити та говорити. Його мовлення помалу відновлюється, а навички ходьби повернулися.

Черепно-мозкова травма на війні

46-тирічний Олексій Литовченко з Одеси раніше був будівельником.

Ще в 2014 році чоловік добровільно пішов захищати Україну.

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Згодом, коли у них із дружиною Євгенією народився син, Олексій демобілізувався.

Коли почалась повномасштабна війна, чоловік вступив до лав Збройних Сил України. Він брав участь у звільненні Херсону та боях на Донеччині.

Військовий отримав важку черепно-мозкову травму під час бою на Бахмутському напрямку влітку минулого року. Він не міг говорити, ходити і мало, що пам’ятав.

В Олексія була пошкоджена ліва півкуля головного мозку, яка відповідає за пам’ять, мову та письмо.

Лікування черепно-мозкової травми

Вже чотири місяці захисник перебуває у Львові – в реабілітаційному Центрі НЕЗЛАМНІ. Там ним опікується команда професіоналів: фізичні терапевти, терапевти мови та мовлення, психо- та ерготерапевти.

За цей час Олексій навчився ходити та активно працює над відновленням мовлення.

Його дружина Євгенія підтримувала чоловіка на кожному етапі реабілітації.

– Я коли його побачила – зраділа. Бо головне, що він живий, а все інше ми подолаємо разом, – пригадує Євгенія.

Його родина вірить у повне відновлення та повернення героя додому – до Одеси, там його чекає син.

Джерело: НЕЗЛАМНІ

Фото: НЕЗЛАМНІ