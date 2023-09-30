У львівській лікарні Охматдит врятували 10-місячного хлопчика, який ковтнув пластмасову деталь від Lego. Червоний елемент улюбленого дитячого конструктора застряг у стравоході малюка.

Маленького Артурчика доставили до лікарні каретою швидкої медичної допомоги. Перелякані батьки розказали, що у сина несподівано почалася посилена слинотеча, позиви на блювання. Малюк став неспокійним і не міг ковтати їжу.

Рентгенографічне обстеження грудної клітки жодного стороннього тіла не виявило. Проте, дитячий хірург Олександр Колодій бачив, усі клінічні дані вказують на наявність чужорідного предмета – скоріш за все, у стравоході.

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Хірург провів дитині діагностичну езофагоскопію.

І дійсно, у середній третині стравоходу знаходилася пластмасова деталь червоного кольору з конструктора Lego.

Стороннє тіло успішно видалили, і стан дитини одразу покращився.

Батьки Артура вже потім розказали, що дійсно дали малому Lego, щоб бавився. Іграшка малюка дуже зацікавила, мама навіть не встигла помітити, як одна з деталей конструктора опинилася в роті хлопчика. І це ледь не призвело до трагедії.

Завдяки професіоналізму лікарів львівського Охматдиту Артур повернувся додому, у місто Броди, живий-здоровий, у хорошому настрої.

Джерело: Львівська обласна дитяча клінічна лікарня Охматдит