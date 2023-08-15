Хірурги Львівської обласної дитячої лікарні Охматдит успішно прооперували юнака з розщілиною губи та піднебіння, який навіть не міг вільно дихати. Про це співробітники лікарні повідомили на своїй сторінці у Facebook.
Костянтин народився з розщілиною губи і піднебіння. Ще у ранньому віці малюка прооперували, що призвело до утворення численних рубців, деформації перегородки носа та інших серйозних наслідків.
Хлопець не лише не міг вільно дихати, а й у 18 років мав щелепу, що відповідала розмірам 5-річної дитини.
Для вирішення цих проблем сім’я з міста Самбір звернулася за консультацією до Львівської обласної дитячої лікарні Охматдит.
– Я вже втратила надію на відновлення, – пригадує мама Костянтина.
Адже рідні пацієнта спочатку навіть не повірили фахівцям, що можливо все виправити.
Під час першої операції у березні щелепо-лицева хірургиня Христина Погранична та доктор Крейг Хобар провели дистракцію верхньої щелепи, завдяки якій вдалося збільшити її на 1,5 см.
Під час наступної операції був видалений дистрактор, а також виконана відкрита риносептопластика для відновлення перегородки носа та його зовнішньої форми.
– Результат блискавичний, – поділилася враженнями мама Костянтина.
Вона висловила вдячність хірургам Христині Пограничній та Андрію Міськіву за їхню роботу та надію, що подальші кроки також будуть успішними.
Планується, що подальше лікування продовжить стоматолог-ортодонт. За результатами реабілітації буде вирішено, чи потрібне пацієнту додаткове оперативне втручання.
Фото та джерело: Львівська обласна дитяча лікарня Охмадит