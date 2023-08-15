Хірурги Львівської обласної дитячої лікарні Охматдит успішно прооперували юнака з розщілиною губи та піднебіння, який навіть не міг вільно дихати. Про це співробітники лікарні повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Костянтин народився з розщілиною губи і піднебіння. Ще у ранньому віці малюка прооперували, що призвело до утворення численних рубців, деформації перегородки носа та інших серйозних наслідків.

Хлопець не лише не міг вільно дихати, а й у 18 років мав щелепу, що відповідала розмірам 5-річної дитини.

Для вирішення цих проблем сім’я з міста Самбір звернулася за консультацією до Львівської обласної дитячої лікарні Охматдит.

– Я вже втратила надію на відновлення, – пригадує мама Костянтина.

Адже рідні пацієнта спочатку навіть не повірили фахівцям, що можливо все виправити.

Під час першої операції у березні щелепо-лицева хірургиня Христина Погранична та доктор Крейг Хобар провели дистракцію верхньої щелепи, завдяки якій вдалося збільшити її на 1,5 см.

Під час наступної операції був видалений дистрактор, а також виконана відкрита риносептопластика для відновлення перегородки носа та його зовнішньої форми.

– Результат блискавичний, – поділилася враженнями мама Костянтина.

Вона висловила вдячність хірургам Христині Пограничній та Андрію Міськіву за їхню роботу та надію, що подальші кроки також будуть успішними.

Планується, що подальше лікування продовжить стоматолог-ортодонт. За результатами реабілітації буде вирішено, чи потрібне пацієнту додаткове оперативне втручання.

Фото та джерело: Львівська обласна дитяча лікарня Охмадит