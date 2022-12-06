Фахівці Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру зробили складну реконструктивну операцію 5-місячній дитині з Хмельницької області, яка через щілину в піднебінні не могла нормально дихати, їсти і спати.

Про це співробітники клініки розповіли на своїй сторінці в Facebook.

– Батьки малюка радіють, що не стали слухати тих медиків, які радили їм відстрочити операцію, – пишуть співробітники клініки.

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За їхніми словами, через вроджену ваду лицьового відділу у дитини з’являлася задишка, вона могла спати лише напівсидячи, що погано вплинуло на хребет малюка. Також були великі проблеми з харчуванням, тому хлопчик погано набирав вагу.

Повідомляється, що родині порадили звернутися до фахівця центру Остапа Могиляка, який проводить складні оперативні втручання дітям з вродженими вадами обличчя. Завдяки його особливій хірургічній техніці, діти не мають проблем з вимовою і не потребують роботи з логопедом.

– Макарчику ми виконали реконструктивне втручання з пластикою трьох шарів щілини, скорегували вуздечки язика і верхньої губи, щоб уникнути в майбутньому діастазу в зубах, – розповів хірург.

За його словами, складну операцію довелося завершувати під час повітряної тривоги, що змусило батьків трохи понервувати.

– Я також переживала, щоб не сталося знеструмлення. Хоча розуміла, що лікарі та лікарня готові до таких ситуацій, – зізнається мама Макарчика.

За словами медиків, втручання пройшло вдало, хлопчик краще їсть і спить, він жвавий і активний

Відзначається, що щорічно в Центрі оперують близько 700 дітей з патологією губи і неба. Проводити хірургічні втручання, на думку Остапа Могиляка, потрібно в оптимальні терміни, ще до появи перших звуків: щілина губи – від 1 до 3 місяців від народження, щілина піднебіння – від 4 до 6 місяців.

Джерело: ЗУСДМЦ

Фото: ЗУСДМЦ