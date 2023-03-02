Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит врятували дитину з вродженою важкою патологією стравоходу. Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

– У травні минулого року у відділення інтенсивної терапії новонароджених Охматдиту поступив хлопчик з Житомирської області, якому було лише кілька днів від народження, – пишуть медики.

За їхніми словами, Ростику встановили діагноз – атрезія стравоходу з проксимально-стравохідної свищів. Це вроджена аномалія розвитку, при якій стравохід представлений двома сліпими сегментами, а верхня його частина з’єднується з дихальними шляхами. Хлопчик не міг харчуватися і повноцінно дихати.

Зараз дивляться

До лікарні хлопчик прибув на апараті ШВЛ. Хірурги відділення хірургії новонароджених Охматдиту терміново зробили немовляті операцію, спрямовану на роз’єднання верхньої частини стравоходу з дихальними шляхами і вивели гастростому – дитина почала самостійно дихати і отримувати харчування в шлунок.

Після операції дитина більше місяця перебувала в лікарні і проходила важкий етап реабілітації. Наступні кілька тижнів вона провела вдома, але все ще потребувала кропіткого догляду з використанням особливої апаратури, якою оволоділи батьки.

Далі на хлопчика чекала повторна госпіталізація і чотири етапні операції, спрямовані на відновлення прохідності власного стравоходу.

За словами хірурга Охматдиту Олега Янчука, це новітня для України та світу методика, названа на честь американського хірурга Джона Фокера.

– Це унікальна практика, коли накладаються шви на сегменти стравоходу, далі кінці швів виводяться назовні зі створенням помірного натягу, що стимулює рост власного стравоходу. Вперше таку операцію в Охматдиті провели в 2018 році, – розповідає Янчук.

Після хірургічних втручань тривалий час у важкому стані дитина перебувала в реанімації. Але пів року складного лікування дали результат. Ростик вперше спробував їжу на смак у віці семи місяців. Дитина вже збирається їхати додому, де на неї чекають вісім братиків і сестричок.

Джерело: Охматдит