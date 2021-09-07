Неможливо побороти без доступу до чистої води: у Нігерії триває спалах холери

У Нігерії триває спалах холери. За даними державного центру з контролю захворювань (NCDC), з 1 січня до 1 серпня 2021 року в країні зафіксували 31 425 випадків холери. Внаслідок хвороби померли 816 людей.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я. Спалах холери охопив 22 з 36 штатів країни. Найбільше постраждали штати Бенуе, Кано, Кадуна, Замфара, Баучі та Плато.

У червні у країні почав працювати Оперативний центр з реагування на холеру, до якого увійшли представники Всесвітньої організації охорони здоров’я, Національної агенції Нігерії з розвитку громадського здоров’я тощо.

У штати, де фіксували найбільшу кількість хворих, завезли ліки, засоби лабораторної діагностики, інформаційні матеріали для населення. Також людей почали вакцинувати від холери.

Нігерійський центр з контролю захворювань зазначив, що побороти холеру не вдасться, поки буде обмежено доступ до чистої питної води, неправильно утилізовуватиметься сміття та не відбуватиметься дотримання правил гігієни населенням.

– Якщо ви найближчим часом збираєтесь відвідати Нігерію, будь ласка, ознайомтесь з інформацією про холеру та її профілактику. Ця хвороба виліковна за умови вчасного звернення щодо надання медичної допомоги, – наголосили у ЦГЗ.

Холера — це гостре діарейне захворювання, яке без лікування може через кілька годин призвести до смерті. Інфікуватися можна через вживання заражених харчових продуктів або води.

Причини поширення хвороби: низька якість питної води, погані санітарні умови та недотримання елементарних правил гігієни.

Профілактика холери:

пити та використовувати воду в пляшках, консервовані або пляшкові газовані та негазовані напої;

якщо вода у пляшках недоступна, слід використовувати кип’ячену воду. Кип’ятити воду потрібно протягом 1 хвилини;

морепродукти, водорості, молочні продукти, м’ясо, овочі, фрукти вживати лише після термічної обробки;

дотримуватись правил особистої гігієни, часто мити руки, особливо після відвідування туалету чи місць великого скупчення людей. Якщо вода та мило недоступні — використовувати дезінфектори для рук, що містять спирт.

Детальніше про холеру в Нігерії – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ЦГЗ