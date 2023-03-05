31-річна жінка зі штату Керала на півдні Індії п’ять років жила зі щипцями в животі, які там забули медики після проведення хірургічного втручання.

Мати трьох дітей К. К. Харшина перенесла три операції кесаревого розтину під час кожних пологів. Після третьої, в результаті якої на світ з’явився хлопчик, у неї почалися сильні болі в животі.

Жінка роками жила з нестерпним болем, поки УЗД минулого року не виявило, що після операції в її тілі забули щипці.

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– Я не можу описати біль, який я терпіла протягом п’яти років, – каже Харшина.

За її словами, коли вона зверталася за допомогою до медиків, ті відповідали, що причина – в трьох кесаревих розтинах і що багато інших жінок мають такі ж скарги.

Лише у вересні 2022 року, коли Харшина здала аналізи на інфекцію сечового міхура, сканування показало, що всередині її тіла є шматок металу.

Це виявилися щипці 6,1 см в довжину і 5 см в ширину, якими лікарі затискають судини під час операцій. Їй зробили ще одну операцію, щоб видалити інструмент.

Жінка поскаржилася в міністерство охорони здоров’я штату, після чого була призначена комісія з розслідування справи. Лікарня державного медичного коледжу Кожикоде також провела внутрішнє розслідування.

В результаті медики заявили, що жодне хірургічне обладнання не пропало і згадали про дві операції, які Харшина перенесла до того, як приїхала до них. Розслідування департаменту охорони здоров’я також не встановило, хто винен.

Окреме урядове розслідування не змогло відстежити походження щипців, оскільки обидві лікарні, де Харшина перенесла операції, не мали записів про інструмент.

На знак протесту Харшина оголосила голодування, вимагаючи від уряду штату вжити заходів проти винних.

Лідери місцевої опозиції переконали її припинити акцію, оскільки це негативно вплине на здоров’я. Харшина припинила голодування, але продовжує сидіти на знак протесту біля лікарні, поки, за її словами, не доб’ється справедливості.