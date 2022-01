87-річний чоловік в Ірані десятиліттями не приймав ванну, п’є воду з калюж і їсть сире м’ясо тварин, вбитих на дорозі, але вчені збентежені його напрочуд сильною імунною системою і хорошим здоров’ям.

Уродженець Ірану Аму Джаджі не вмивався протягом 67 років після того, як вирішив, що купання принесе йому нещастя і, врешті, вб’є.

Його дієта складається здебільшого з сирого м’яса тварин, зокрема дикобразів, і води просто з калюж.

Через його незвичайний спосіб життя Джаджі було важко знайти друзів або дівчину, а одне з його улюблених захоплень, коли він курив люльку, наповнену гноєм, ще більше ізолювало його.

Однак місцеві жителі були настільки вражені відданістю Джаджі своєму незвичайному способу життя, що вони побудували для нього невелику халупу, оскільки до цього він жив у ямі в землі.

Медики перевірили чоловіка на все, від гепатиту до СНІДу, але він на диво здоровий.

Лікарі, які відвідали халупу в селі Деджгах, провели кілька тестів і сказали, що, попри свій спосіб життя, Джаджі на диво здоровий і не має серйозних захворювань чи бактерій.

