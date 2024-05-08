Миколаївський районний суд Львівщини зобов’язав Новороздільську міську лікарню виплатити 200 тис. грн моральної компенсації чоловіку померлої пацієнтки.

Після падіння з другого поверху пацієнтку не госпіталізували

66-річна жінка померла так і не отримавши необхідної допомоги від лікарів після свого падіння з другого поверху через необережність.

Нещасний випадок трапився 14 серпня 2020-го року, але спочатку здалося, що травми, отримані нею, незначні, тож вона не одразу звернулася до лікарів. Лише через три дні прийшла на прийом до травматолога Новороздільської лікарні Олександра Яремчука.

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Після обстеження виникла підозра, зокрема, на переломи ребер зі зміщенням, множинні переломи сідничної кістки зі зміщенням.

Травматолог виписав їй препарати та призначив амбулаторне лікування. Із 17 до 26 серпня жінка лікувалася вдома. Це майже 10 днів.

Коли її стан критично погіршився, викликали швидку, яка доправила жінку в лікарню у дуже важкому стані.

Через три дні пацієнтка померла.

Лікар уникнув відповідальності, лікарня — ні

Згорьований чоловік подав до суду на лікаря і лікарню.

Проти травматолога Олександра Яремчука порушили кримінальну справу через неналежне виконання професійних обов’язків, але її закрили через закінчення термінів давності.

А от лікарні уникнути відповідальності не вдалося.

Згідно з експертним висновком, жінку після падіння з висоти, відповідно до Уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги, потрібно було терміново госпіталізувати, інакше виникали незворотні фатальні порушення.

А хвора перебувала вдома без медичної допомоги, у результаті – унаслідок внутрішніх кровотеч у плевральну та черевну порожнини та в м’які тканини, приєдналася інфекція, яка спричинила сепсис, поліорганну недостатність і смерть.

Чоловік подав позов на один млн грн, але суддя, хоч і погодилася з його доводами, усе ж задовольнила вимоги лише частково і зобов’язала Новороздільську міську лікарню виплатити йому 200 тис. грн завданої моральної шкоди.

Джерело: Zaxid.net